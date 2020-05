MEGA Soldes Epic du 14 mai au 18 juin 2020 : Des offres à la pelle et un GROS jeu gratuit chaque semaine

Si la fin des temps est plus proche que jamais, le début des SOLDES monstres quant à lui ne fait que commencer. Et in dirait bien que Epic Games a lancé les hostilités, pas plus tard que tout de suite. Les détails des offres.

À voir aussi : Epic Games Store : Officiel, GTA 5 offert pendant une semaine

Après ses grosses Soldes de printemps, c'est de nouveau la fête des jeux vidéo chez Epic Games, avec ces nouvelles offres monstrueuses.

Epic Games annonce donc aujourd'hui le retour des "Méga Soldes Epic Games" sur sa boutique en ligne qui vient de plan ter sévèrement, suite à l'offre de GTA V gratuite de ce matin, Store, avec quatre semaines d'offres de jeux gratuits sur certains des plus grands titres du jeu vidéo, mais aussi un coupon de 10€ émis pour chaque achat (de 14,99€ et plus), et des grosses réductions sur les titres majeurs.

L'événement débute donc avec une incroyable offre de jeu gratuit : pendant une semaine (jusqu'au 21 mai à 17h00), le jeu Grand Theft Auto V, peut être récupéré gratuitement.

Epic nous dit que ceci n'est "que le début" puisque chaque semaine des Méga Soldes, le surpuissant coffre-fort Epic sera ouvert pour révéler un nouveau jeu gratuit à ne pas manquer.

Les principaux titres en solde incluent :

Mais ce n'est évidemment pas tout, sinon ce ne serait pas vraiment drôle, n'est-ce PAS ? En effet, en plus des quatre semaines de remises sur des jeux majeurs, Epic offre à chaque joueur un coupon Epic de 10€. A utiliser pour acheter un contenu éligible de 14,99€ ou plus sur le store (pendant la période de promotion) et vous recevrez un autre coupon de 10€.

Bref, si vous arrivez à vous connecter (cette nuit à minuit), faites une razzia.