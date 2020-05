World of Warcraft : Son jeu de plateau officiel, Small World of Warcraft, sortira cet été

En partenariat avec Days of Wonder, Blizzard a annoncé la sortie du jeu de plateau dans l'univers de Warcraft, appelé Small World of Warcraft, cet été.

À voir aussi : Coronavirus : Les serveurs de World of Warcraft Classic saturés par l'afflux de joueurs, Blizzard s'excuse

Que les fans de jeux de société se réjouissent : après plusieurs collaborations avec Lego notamment, Blizzard a annoncé une fenêtre de sortie pour le premier jeu de société officiel de World of Warcraft.

Le jeu de stratégie proposera aux joueurs de s'affronter pour conquérir Azeroth en utilisant une variété de cartes évidemment issues du célèbre MMORPG, comme les Pandarens Maîtres des Portails et Gobelins Herboristes. Les mécaniques de gameplay du jeu ont été adaptées pour s'intégrer correctement au jeu de plateau, en collaboration entre les deux éditeurs.

Une partie de Small World of Warcraft pourra être jouée entre 2 à 5 joueurs, les parties durant entre 40 et 80 minutes. Il y aura un livret de règles à lire avec précaution (ceux qui aiment "optimiser", on vous voit) avec une variante disponible. Voici une image de tout son contenu !



Pour les connaisseurs, Days of Wonder a notamment publié Les Aventuriers du Rail, jeu de trains le plus vendu au monde, Small World ou encore Mémoire 44. Il a également publié des versions numériques de ses jeux de plateau.

Le prix officiel n'a pas été dévoilé, mais il serait autour de 60€. Il sera disponible en français et en 10 autres langues.