Urban Trial Tricky révèle ses tricks en vidéo 60 FPS sur Switch

Dans la série des Urban Trial, je demande le petit dernier, dénommé Urban Trial Tricky, qui pointe donc le bout de ses roues sur Switch.

Urban Trial Tricky vient donc de s'officialiser sur Switch, pour une sortie prochaine. Si vous connaissez la série, vus savez donc qu'elle vous offrira tout ce dont vous recherchez dans le genre, à savoir des astuces, de la plate-forme et évidemment des courses.

Le style choisi ici est résolument tourné vers le dessin animé, et vous met comme vous le voyez au guidon d'une moto de trial, qui semble plus agile que vos propres doigts. A condiion de savoir la manier.

Le but étant ici de de créer des mouvements et des combos les plus excitants possibles pour pouvoir marquer des points. Au programme, 3 modes, plus de 30 niveaux et une grande quantité d'options de personnalisation le tout en 60 FPS.

On peut même rouler dans les deux directions.

Bref, un jeu mignon qui pourrait bien combler de joie les fans du genre sur Switch.