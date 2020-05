Skully roule vers sa date de sortie en première vidéo squelettique

Skully est un jeu d'action-aventure / Plate-forme fort étrange de rime abord, ma foi. Il vient se présenter à nous en première vidéo de gameplay / d'annonce, ce que vous voulez.

À voir aussi : Coronavirus : La PS5 toujours prévue pour fin 2020, aucun problème côté jeux

Ce titre made in USA nous vient de chez Modus Games et plus spécifiquement développé par Finish Line Games. Skully, c'est l'histoire de la seconde chance d'un crâne ramené à la vie. Le jeu de plateforme action-aventure permettra à ce drôle d'être court sur crâne de se lancer dans une quête effrénée pour arrêter une guerre fratricide dès le 4 août 2020, sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PC Steam et Xbox One.

Quant au pitch, je vous laisse le découvrir, right now :

Invoqué par une divinité locale cherchant désespérément à ramener la paix parmi ses semblables, Skully a le pouvoir de se sculpter de nouvelles capacités à partir de flaques d'argile magiques disséminées dans l'île luxuriante sur laquelle il s'est échoué.

Les images de gameplay montrées ici nous dévoilent ainsi certaines des manières dont les formes argileuses du héros peuvent débloquer l'accès vers de nouvelles zones du paysage.

On ne sait pas si au final on aura un chef-d'oeuvre, mais dans le genre original, c'est effectivement... bref on verra. Ceci me rappelle une série flippante que je regardais étant môme, "Les amis de Chico" de mémoire... Mais je m'égare.