Epic Games Store : Officiel, GTA V offert pendant une semaine

Ce n'est pas une nouveauté, chaque semaine Epic offre sur sa boutique un ou plusieurs jeux de manière gratuite sans rien demander en retour. Eh bien cette semaine il s'agit de GTA V, tout simplement, comme nous le supposions il y a peu.

Sûrement un peu en avance sur son programme, le compte Twitter officiel de l'Epic Games Store a publié puis totalement supprimé un tweet faisant mention de GTA V comme étant le prochain jeu gratuit de la boutique.

Heureusement certains twittos réactifs comme le toujours très informé Warrio64 a pris une capture d'écran/vidéo pour immortaliser la dite information.

Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418