PUBG : La mise à jour 7.2 arrive en test et amène un nouveau mode Classé

Des changements conséquents sont arrivés sur les serveurs de test de PUBG ce 13 mai, avec un nouveau mode Classé amélioré, des rééquilibrages et bien plus.

Alors que Vikendi s'est offerte une nouvelle jeunesse avec sa refonte incluant Dino Land et un train pour plus de possibilités de gameplay, l'équipe de PUBG Corp. n'a pas tardé pour dévoiler d'autres nouveautés avec la mise à jour 7.2, arrivée en test ce 13 mai.

Le changement principal de cette mise à jour concerne les joueurs les plus assidus avec un mode Classé amélioré : disponible en solo, équipes de 2 ou 3 et en FPP et en TPP, il offrira un système de progression plus clair et gratifiant.

Les joueurs obtiendront leur classement après plusieurs matchs de placement puis pourront monter ou descendre dans l'échelle compétitive, du rang de Bronze à Master. Vikendi ne sera pas disponible dans le mode Classé pour cette première saison expérimentale. Des récompenses dépendant du rang obtenu seront offertes en fin de saison.

Ensuite, un rééquilibrage des armes apportera plus de puissance aux fusils à pompe et un rééquilibrage des AR pour harmoniser leur puissance. Il y a aussi des changements sur les barils pour ouvrir à de nouvelles stratégies : il peut être vidé sur une distance parcourue en 7 secondes et être enflammé pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il peut donc être utilisé pour piéger des zones.

Enfin, d'autres changements mineurs sont apportés, comme des améliorations de l'interface utilisateur, des corrections de bugs, améliorations de l'audio et ajout de quelques maisons dans Vikendi. La date de déploiement de la mise à jour 7.2 sur les serveurs live n'a pas encore été dévoilée.