Mafia Trilogy s'annonce, se tease, et parlera dans une semaine

Le sursaut d'un compte Twitter peut parfois ne rien signifier. Mais pas là. Le compte officiel de Mafia était donc bien sorti de son mutisme pour une raison. Que l'on reste aux aguets et qu'on puisse témoigner de ce qui se trame.

À voir aussi : Tony Hawk's Pro Skater 1+2 s'annonce pour septembre... en 4K

Et vous l'aurez compris, 2K Games et Hangar 13 nous préparent Mafia Trilogy pour PS4, Xbox One, PC et Google Stadia. On ne sait pour l'instant rien de plus que ces informations concernant cette compilation qui réunira donc les jeux ayant pour héros Tommy Angelo, Vito Scaletta et Lincoln Clay.

Faut-il s'attendre à des modernisations complètes et surpuissantes de Mafia et Mafia II ? Mafia III sera-t-il aussi retouché ? La seule chose sûre pour le moment, c'est qu'il faudra attendre le 19 mai pour une annonce en bon et due forme.