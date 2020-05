TEST du clavier MSI Vigor GK 50 Low profile : Un excellent rapport qualité prix pour un mécanique

Nous avons eu l'opportunité d'avoir entre les mains le clavier de chez MSI Vigor GK 50 Low Profile. Derrière ce nom un poil barbare se cache un clavier mécanique de taille raisonnable, voire ramassé pour être tout à fait nomade. Pour autant il ne fait pas l'impasse sur sa qualité de fabrication comme nous allons le voir ensemble.

Nous avons donc une version de clavier mécanique low profile, entendez par là un "profil bas" des touches qui permet de ne pas avoir un clavier surdimensionné en épaisseur. Côté packaging on retrouve la boîte blanche classique du constructeur qui se contente de mettre l'essentiel nécessaire dedans, à savoir le clavier, une pince à touche et 2 petites touches supplémentaires.

Un design ramassé

D'un point de vu design, ce GK50 Low Profile propose une très jolie plaque en aluminium brossé que l'on trouve comme terrassement du clavier. Plus léger que la majorité des claviers mécaniques de par son côté low profile justement cela en fait un très bon point positif. Sur la balance, 710 grammes pour un gabarit de 435 x 141 x 34 mm. Le tout respire la solidité et l'aspect compact renforce justement l'impression d'avoir entre les mains un produit de bonne facture qui va à l'essentiel. Il s'adapte facilement à n'importe quel bureau et il présente l'avantage de pouvoir se transporter facilement dans un sac à dos sans avoir l'impression d'avoir un âne mort sur le dos comme le MSI GK50 qui malgré ses qualités avait le défaut d'être un poil trop lourd.

Un très bon rapport qualité/prix

Ce clavier GK50 Low Profile est équipé des commutateurs Kailh Low Profile. Ces switchs ont une distance d'activation de 1,5 mm pour une distance totale de 3,0 mm. Le retour de touche est bon et la réactivité est au rendez-vous dans les jeux que nous avons pu tester dessus. C'est aussi évidemment le cas pour la simple bureautique (l'écriture de ce test est d'ailleurs réalisé avec ce GK). Par contre si vous avez l'intention de l'utiliser dans un bureau, attention aux oreilles de vos voisins car malgré le coté low profile on est tout de même sur une utilisation assez bruyante. À titre d'exemple le low profile de chez Corsair (K70 MK.2) qui n'est certes pas dans la même gamme de prix est clairement plus silencieux.

C'est purement optionnel mais on retrouve une pince pour retirer les touches facilement (et ainsi faciliter la nettoyage du clavier) et deux touches supplémentaires de forme arrondie pour "Ctrl gauche" et "alt droit". On en profite au passage pour vous souligner l'importer de nettoyer un clavier très régulièrement car c'est un vrai nid à bactéries, et plus encore pendant cette période. Donc, nettoyez votre clavier !

Ergonomie et plaisir d'utilisation

Très ergonomique de par son format ramassé, il n'y a que le minimum syndical dans ce clavier et on regrette l'absence d'une touche multimédia pour le son sous forme de molette. Très difficile de s'en passer quand on y a goûté une fois. Ça change la vie et il y avait encore un peu d'espace en haut à droite de l'écran.

RGB et mécanique oblige, on retrouve le Logiciel Dragon Center qui permet de customiser à souhait les couleurs de son clavier, l'éclairage et les macros. Ainsi vous pouvez enregistrer différents profils selon les jeux, ça peut être très utile pour la compétition, un peu moins pour le joueur occasionnel. Il existe aussi des profils de couleur par défaut qui permettent d'ajouter des effets classique type arc-en-ciel à vos touches.

En jeu force est de constater que le clavier fait très bien ce qu'on lui demande et pour son tarif (entre 95 et 100 euros) on est agréablement surpris par la qualité globale. Même si on ne touche pas forcément du doigt le plaisir d'expérience d'un clavier haut de gamme, on a entre les mains du mécanique qui fait le travail et qui peut satisfaire la majorité des joueurs PC, même les plus exigeants.

x x x x x EN RÉSUMÉ UN CLAVIER LOW PROFILE QUI FAIT LE BOULOT Le MSI Vigor GK 50 Low profile est un bon clavier avec un excellent rapport qualité/prix, pour 95 euros il est difficile à l'heure actuelle de trouver du mécanique sur le marché avec une qualité identique. Ce n'est certes pas le plaisir d'utilisation de certains claviers haut de gamme mais on est toutefois sur un produit de bonne facture qui vous accompagnera de nombreuses années sans rechigner. Si vous ne voulez pas vous encombrer d'un full size alors c'est un choix à très sérieusement méditer.

x x x xxxx x x x ON A AIMÉ : ON N'A PAS AIMÉ : Une solidité certaine.

Très bon rapport qualité/prix.

Un retour de touche excellent.

Une bonne ergonomie générale. Bruyant.

Pas de molette de son.