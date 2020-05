PlatinumGames évoque les difficultés de travailler à distance et reporte l'ouverture d'un studio

Alors que le Premier Ministre japonais Shinzo Abe vient d'annoncer la levée du confinement pour 39 des 47 préfectures de l'archipel nippon, et à une semaine du lancement de The Wonderful 101 : Remastered, le plumesque studio PlatinumGames nous donne de ses nouvelles.

N'espérez pas découvrir dans la longue déclaration du PDG Kenichi Sato des nouvelles du très attendu Bayonetta 3 ou du mystérieux Project G.G. : si le japonais a pris sa plume, c'est pour nous donner des nouvelles des développeurs et de leur avancée quelque peu compliquée en ces temps troublés :

Le développement de jeux vidéo est un effort d'équipe, et la communication est plus facile lorsque l'équipe peut se réunir dans le même bureau. En travaillant à domicile, chacun est dans son propre environnement, physiquement éloigné de tout le monde. La résolution des problèmes de communication qui découle de cette séparation est essentielle au développement de jeux à distance, et cette problématique est d'autant plus importante chez PlatinumGames, où notre façon de travailler dépend fortement de la communication entre les différents services. [...] La plupart d'entre nous n'ont jamais eu à développer un jeu tout en travaillant à distance auparavant. C'est une expérience complètement nouvelle, et cela génère du stress, même en excluant les problèmes de communication. Mais d'un autre côté, cela offre également des opportunités pour nos créateurs d'explorer de nouvelles méthodes de travail, de création et d'évolution. Notre environnement de travail a peut-être changé, mais notre engagement à créer de nouveaux jeux amusants pour vous n'a pas changé.

Et si le développement des projets en cours au côté de chez Platinum souffre comme ailleurs de la situation actuelle, la logistique et les problématiques plus terre-à-terre s'invitent également au programme, notamment en ce qui concerne l'ouverture de la branche tokyoïte du studio basé à Osaka :

J'ai déjà mentionné PlatinumGames TOKYO, notre nouveau bureau et centre de développement basé dans la capitale. Malheureusement, nous avons dû reporter l'inauguration, mais le bureau lui-même est terminé et prêt pour notre retour. Vous pouvez voir quelques photos ici ! Nous serons prêts à aller de l'avant avec PlatinumGames TOKYO une fois que la situation des coronavirus se sera calmée.

Bon, dans la mesure où tous les projets en cours du coté de chez Platinum Games (les deux précédemment cités ainsi que le très next-gen Babylon's Fall) ne possèdent pas encore de date de sortie officielle, les joueurs devraient vraisemblablement s'en remettre, sauf notre petit Plume, qui n'aura pas pu finir la lecture de cet article, inconsolable de n'avoir pas revu sa chère Bayonetta.