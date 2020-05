110 millions de PS4 vendues, abonnements PS Plus en hausse : Sony fait le point

Comme beaucoup d'autres, Sony a récemment ses derniers résultats financiers et le bilan de l'année fiscale 2019-2020, qui s'est terminée le 31 mars dernier. Les enseignements

À voir aussi : PlayStation Store : La promotion extended Play commence, des tonnes de jeux et DLC PS4 en réduction

Ce sont désormais 110,4 millions de PS4 qui ont été distribuées dans le monde. La progression est légère depuis les chiffres enregistrés le 31 décembre 2019 : là où il s'était vendu 2,6 millions de consoles entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2019, le trimestre passé fait état de 1,5 millions d'unités écoulées.

Sur toute l'année, ce sont 13,6 millions de PS4 qui sont parties, contre 17,8 millions sur l'exercice précédent. Fin de cycle, absence de gros blockbusters et COVID-19 sont des coupables tout désignés. À noter qu'aucune prévision n'a été donnée pour les douze prochains mois.

Côté software, ce sont 245 millions de jeux PS4 qui ont trouvé preneur durant la dernière année fiscale, contre 256 à la même période un an auparavant. Sur le plan du numérique, fortement sollicité, outre une augmentation à 66% de dématérialisé pour les ventes software les trois premiers mois de cette année 2020 (45% début 2019), on note que le nombre d'abonnés PlayStation Plus a lui aussi fortement grimpé : ils sont désormais plus de 41,5 millions contre 36,4 millions l'an dernier, soit 3 millions de plus depuis le 1er janvier 2020.