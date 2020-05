VALORANT : Sage et Cypher affaiblis, tous les changements de la mise à jour 0.50

Avec la dernière mise à jour de VALORANT, Riot Games apporte de nombreuses améliorations d'interface, des corrections et des rééquilibrages bienvenus. On fait le tour.

Riot Games ne chôme pas pour améliorer l'expérience de jeu de la beta fermée, lancée début avril. La mise à jour 0.50 a été déployée hier sur VALORANT. Les rafales courtes des fusils ont été ajoutées pour être plus viables et la perte de précision liée aux mouvements du joueur ont également été rendues plus justes pour éviter de sanctionner certains joueurs sans raison.

Les Vandal, Phantom, Guardian et Bulldog ont donc obtenu un léger bonus avec une réduction de leur temps de récupération. Ares et Odin, des armes rarement prises par les joueurs, ont également reçu un boost. Le recul des armes a été réduit, ainsi que le prix d'Ares.

Les joueurs main Sage seront déçus par cette update, puisque le personnage de soutien subit un nouveau nerf : la durée de son orbe de lenteur a été réduite de 2 secondes et son ralentissement est moins puissant ; en plus, il coûte 100 crédits de plus. Néanmoins, la force de Sage se concentre surtout sur son soin, ultime et mur, donc elle reste viable même avec ces changements.

Cypher, l'agent qui ne laisse aucune information lui échapper, a aussi subi un nerf : sa caméra met 15 secondes de plus avant d'être disponible et la Cybercage n'a plus d'effet de ralentissement. Phoenix, Brimstone et Raze ont aussi subi un léger nerf avec l'augmentation du prix de 100 crédits pour l'une de leurs compétences.

En échange, les deux agents à recevoir un boost pour la mise à jour 0.50 sont Omen et Viper. Alors que Viper n'a reçu qu'un seul changement avec l'augmentation du rayon de la Morsure du serpent, Omen a bénéficié de plusieurs bonus sur Voile sombre : sa durée a été augmentée de 3 secondes, ainsi que sa vitesse. En revanche, son délai de récupération a un peu augmenté aussi, passant de 30 à 35 secondes.

L'utilisation du bunny hop pour éviter les dégâts de zone a aussi été un peu réduite, rendant les joueurs plus vulnérables face aux compétences de zone au sol de Phoenix, Viper et Brimstone.

À côté des changements sur les armes et les agents, Riot Games en a aussi apporté un autre sur l'économie des parties : la limite de crédits est désormais de 9 000 points (soit 3 000 de moins), ce qui déplaira aux équipes en plein snowball dans une partie. Les trois cartes ont aussi subi quelques ajustements que les habitués repéreront très vite.

Pour terminer cette mise à jour, de nombreuses corrections de bugs ont été apportées et l'interface utilisateur en jeu et dans le menu ont été améliorées. La liste complète des changements est disponible ici !

En attendant, les parties continuent de battre leur plein sur le futur jeu eSport de Riot Games, qui n'a pas encore de date de sortie définitive. VALORANT sortira cet été et la beta fermée n'a pas encore de date de fin définie. Il est aussi possible de jouer en mode classé et obtenir son tout premier classement dans la saison de la beta fermée.