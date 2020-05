Tomorrow is in your hands : Un livre dédié à Death Stranding, Hideo Kojima se lance sur Kickstarter

L'élaboration d'un livre n'est pas chose aisée. Cela n'empêche pas certains de se lancer dans l'aventure, et avec succès. Ce fut le cas pour Tarak Chami avec A Hideo Kojima Book : From Mother Base with Love , en l'honneur de Metal Gear Solid. L'auteur remet le couvert avec un nouvel ouvrage intitulé A Hideo Kojima Book : Tomorrow is in your hands, centré cette fois sur Death Stranding.

Ce nouveau livre avant tout pour les fans de Hideo Kojima et de ses travaux, et plus précisément des amateurs de son dernier titre vidéoludique, Death Stranding, est conçu par un fan, en collaboration avec des invités bien connus de la communauté du créateur japonais.

La page Kickstaster que l'on peut trouver ici-même nous permet de voir en détails ce que nous réserve le livre en question. Vous pouvez retrouver les images de l'ouvrage dans notre galerie ci-dessous. Le palier des 4000 euros a d'ores et déjà été atteint, mais évidemment si le projet récolte davantage, d'autres surprises devraient arriver.

Curieux ? Alors qui mieux que son auteur pour nous parler du projet ? Nous avons en effet eu la chance de nous entretenir avec Tarak Chami afin d'en apprendre davantage.

Interview avec Tarak Chami

Tout d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Et qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce second bouquin ?

Salut tout le monde ! Alors voilà, je suis Tarak Chami, toujours grand fan d'Hideo Kojima et de son univers. Depuis le premier bouquin (From Mother Base with Love) j'ai totalement changé de vie et me suis installé depuis plus de 2 ans à Berlin. Où j'ai commencé à bosser pour PlayStation avant de changer totalement d'environnement.



Je travaille actuellement pour Zalando. Après avoir vécu une expérience de dingue avec ce premier livre, le succès en ligne de celui ci, le voyage au Japon et la grande rencontre avec Hideo juste avant le Tokyo Game Show je ressentais sans cesse l'envie de recommencer, de faire les choses en mieux, de voir les choses en plus grand. Et c'est une fois après avoir terminé Death Stranding que j'ai trouvé la motivation et me suis donné l'envie de remettre ça.

Pourquoi avoir choisi Death Stranding ?

On savait que Death Stranding allait changer encore une fois les choses. Après l'avoir terminé de fond en comble j'ai retrouvé la flamme qu'il me manquait depuis des années pour me relancer dans une aventure comme ce deuxième livre.



Le premier bouquin étant axé sur le social et les connexions entre personnes du monde entier, j'ai trouvé que cela collait avec le message de "Strand System" de Death Stranding. Avec ses histoires de liens, de connexions, de partage etc. Je me suis dit qu'il était temps pour moi de relancer la machine.

Cela n'a pas été trop compliqué d'avoir réuni autant de monde pour le livre ?

Énormément de guest ont répondu présent ! Je pensais au début faire comme pour le premier livre (230 pages), mais j'ai vite compris que ce deuxième livre allait être beaucoup plus fourni que "From Mother Base with Love".



Grâce au premier livre et au fait que celui-ci sois assez connu chez les fans d'Hideo Kojima, cela m'a permis de rentrer en contact avec des personnalités du jeu vidéo plus rapidement, d'avoir déjà pas mal de contact avec des artistes ayant travaillé avec moi dans le premier livre.



Mais je ne m'attendais absolument pas à me retrouver quelques mois après le lancement du projet avec des noms comme : Darren Jacobs (Heartman in Death Stranding), Dennis Zopfi (Lead Combat & Robot Designer at Guerrilla Games), Jack Attridge (Game Director at FalvourWorks), Jan Bart Van Beek (Game Director at Guerrilla Games), Jordan Lamarre (ex Kojima Productions), Low Roar, Mathijs de Jonge (Game Director at Guerrilla Games), Mikael Kasurinen (Game Director at Remedy Games), Silent Poets, Tommie Earl Jenkins (Die-Hardman in Death Stranding), YongYea et plein d'autres.



Qui dit invité de marque dit aussi plus de pression, et c'est ainsi que depuis 6 mois je travaille jour et nuit pour faire de ce livre une réussite. Les artistes, cosplayeurs et communautés impliqués dans ce deuxième livre sont tous plus talentueux les uns que les autres, c'est un réel plaisir d'avoir 2 fois plus de monde que dans le premier livre car cela implique deux fois plus de talents, deux fois plus de recherche, travail et donc de plaisir une fois que les pages sont faites.



Pour "Mother Base with Love" j'ai reçu l'aide de Tsuchinoko, l'artiste qui a réalisé la couverture du livre ainsi que la mise en page. Pour ce deuxième j'ai tenu a être totalement indépendant et monter ce projet de A à Z. C'est d'autant plus gratifiant de voir que le boulot vient de soi-même, même si c'est bien plus compliqué à réaliser.

L'objectif des 4000 euros a été atteint, félicitations. Comment se profile la suite si tu réunis plus de fonds ?

Pour tout vous dire je suis encore sous le choc. Je n'ai pas voulu fixer un budget trop haut pour ce kickstarter afin de ne pas tomber de haut. Je ne savais pas comment les gens allaient réagir au fait de m'aider à financer le projet. Et faire 4000€ (100% de ce dont j'avais besoin pour lancer une première quantité limitée de livres) en moins de 24h est juste hallucinant. Après l'état de choc et l'excitation, la réalité frappe à la porte. Et cette réalité pour moi c'est devenu une demande plus grosse que prévu.



Avec des demandes de traductions supplémentaires (Russe, Français, Espagnol, Italien, Portugais et Allemand) qui même si elles paraissent folles, seront réalisables si les moyens suivent. Pour cela j'ai dû rajouter des paliers, des récompenses, des goodies tels que posters limités, set de cartes postales, stickers, marque-pages et bien d'autres choses. Le kickstarter est encore en ligne pour 29 jours et j'espère vraiment que des gens qui ne connaissaient pas le premier livre ou le projet seront attiré par celui ci.



Afin de faire connaitre tous les gens impliqués à un maximum de monde. Sans trop me jeter des fleurs je vous dirais que ce projet est différent de ce qui se fait normalement dans l'édition. Un focus sur les artistes, les cosplayeurs et l'avis de dizaines d'invités de marque à propos de comment et pourquoi Hideo Kojima a changé leurs vies ou visions du jeu vidéo.



D'ailleurs si vos lecteurs ont des questions je me ferais un plaisir de leur répondre via les réseaux sociaux ou par email.

Reste maintenant qu'à patienter jusqu'à la sortie du livre et espérer l'avoir entre les mains pour contempler ce projet porté par une communauté réunie autour d'une passion commune. Notons d'ailleurs qu'il sera bel et bien traduit en français. Bonne nouvelle !