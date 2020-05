Predator Hunting Grounds : Toc toc, Arnold Schwarzenegger arrive en DLC

Le FPS multijoueur asymétrique d'Illfonic nous ramenant dans la jungle pour affronter ou incarner le plus grand chasseur de l'univers va faire plaisir aux fans du film de John McTiernan en convoquant son héros.

Après le T-800 dans Mortal Kombat 11, Arnold Schwarzenegger répond encore présent à une invitation dans un jeu vidéo. Il réendossera le rôle du major Alan "Dutch" Schaefer pour Predator : Hunting Grounds à partir du 26 mai prochain.

L'ancien gouverneur de Californie s'est investi aux côté des développeurs pour que, d'une part, les joueurs puissent découvrir ce qui est arrivé à son personnage après les événements du cultissime film de 1987 - via la première mise à jour gratuite qui offrira quelques cassettes de débriefing à écouter. Et devenir, le même jour, le nouveau personnage d'un DLC payant qui donnera aussi accès, en avance, à son couteau personnel et son fusil.

Le studio l'assure, images à l'appui, que ce n'est que le début. En juin, juillet et août, c'est certain, il y aura également des mises à jour importantes et des DLC payants. Et là, je vous le demande : vont-ils aussi rappeler Danny Glover ?

Predator : Hunting Grounds est disponible sur PS4 et PC.