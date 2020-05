PlayStation Studios : Une nouvelle marque pour unir les jeux first-party sur PS5

Alors que l'on espère toujours avoir des nouvelles du design, du prix et du line-up de la prochaine console de Sony avant sa sortie, le constructeur révèle ce mardi 12 mai 2020 une autre information capitale. Ou pas.

PlayStation Studios, c'est le label sous lequel vont se retrouver tous les jeux développés en interne à partir du lancement de la PlayStation 5. L'idée d'unir sous une même bannière des exclusivités ou des jeux gérés par PlayStation - qui, la plupart du temps, ont un poids certain - trotte dans les têtes depuis un certain temps. Elle s'est concrétisée et passera par l'apposition d'un logo qui permettra immédiatement de savoir à quoi s'en tenir.

Et par l'ajout d'une vidéo au lancement des jeux concernés, que vous pouvez découvrir juste au-dessus. Ce premier clip nous laisse apercevoir Nathan Drake d'Uncharted, Alloy de Horizon Zero Dawn, Ratchet & Clank, Kratos de God of War, Sackboy de LittleBigPlanet et Ellie de The Last of Us dans le reflet des symboles de la marque qui s'agitent avant de s'aligner et laissait apparaître LE logo. Ce qui n'est pas sans faire songer à ces pastilles qui précédent les films du Marvel Cinematic Universe.

Une inspiration assumée par Eric Lempel, senior vice-president et en charge du marketing de Sony Interactive Entertainment, qui l'explique à GamesIndustry tout en essayant de rappeler qu'il s'agit d'une approche spécifique au monde du jeu vidéo. Ainsi que d'un moyen d'être sûr que les joueurs comprennent qu'il s'agira, avec cette marque, des jeux Worldwide Studios.

Le match Xbox Game Studios et PlayStation Studios est donc en train de se préparer avec la Xbox Series X et la PS5. Mais cet octogone Next-Gen n'a pour l'heure aucune date à nous proposer.