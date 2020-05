Summer Game Fest : Suivez le Sunrise Reveal #1, l'annonce d'un nouveau jeu surprise à 18h00

Ce mardi 12 mai, l'initiative lancée par Geoff Keighley jusqu'au mois d'août 2020 s'offre une première annonce exclusive. Le producteur et animateur canadien va révéler un nouveau jeu.

Le planning du Summer Game Fest se remplit petit à petit, augurant plus que des partenariats sur des événements comme les Inside Xbox, l'EA Play Live ou la présentation de Cyberpunk 2077 le 11 juin prochain.

Aujourd'hui, c'est le Sunrise #1, qui promet l'annonce d'un nouveau jeu, auquel nous avons droit, avant que, ce mercredi 12 mai à 17h00, Geoff Keighley, présente cette fois un showcase avec interview de développeurs sur un projet dont on ignore le nom pour le moment.

Vous allez pouvoir suivre la diffusion de ce GAME REVEAL ici-même, à partir de 18h00 tapantes. De quoi s'agira-t-il ? Doit-on tabler sur un AA, un AAA, un indé ? Une seule chose est certaine, un indice a rendu les fans de Batou très tristes :

The one on Tuesday? It's a fun announcement, people are just guessing random stuff and no, it's not Batman.