PS5 : Une offre d'emploi japonaise mentionne une sortie en octobre, Sony dément [MAJ]

Dans le monde du jeu vidéo, une des informations les plus attendues actuellement est la date de sortie de la PlayStation 5. Si elle dit vrai, une offre d'emploi récemment postée vient de donner une indication importante au sujet de cette dernière.

[Mise à jour du 12 mai 2020 à 15h10 : Le magazine japonais Famitsu a contacté Sony pour avoir confirmation de cette information. Il n'a pas eu droit au classique "nous ne commentons pas les rumeurs et spéculations" mais à une vraie réponse. Le constructeur explique que la date est inexacte et qu'il s'agit d'une erreur du site de recrutement, ce qui est écrit n'ayant pas été communiqué par la compagnie pour ce document.]

Un membre du forum ResetERA vient de relayer une offre d'emploi postée par Sony Interactive Entertainment sur le site japonais Rikunabi Next.

Si cette offre d'emploi n'a à première vue rien de vraiment intéressant pour le commun des mortels (elle concerne un poste de gestion des coûts de production de la PS5 et d'obtention des composants nécessaires à sa fabrication), une mention glissée au milieu de la description du poste a de quoi intriguer. En effet, ce texte mentionne noir sur blanc le mois de sortie de la PS5 :

Nous sélectionnerons les meilleurs fournisseurs [...] pour créer la PlayStation 5 dont la sortie est prévue pour octobre 2020. Une capture d'écran de l'offre est disponible dans notre galerie ci-dessous. L'offre d'emploi venant des bureaux japonais de Sony Interactive Entertainment, cette information ne sort pas de nulle part. Par prudence, mieux vaut ne pas prendre cette date comme une annonce officielle de la sortie en octobre prochain de la PS5. Le constructeur nippon ayant prévu une commercialisation à la fin de l'année pour sa console next-gen, une sortie en octobre ne paraît pas farfelue.

En fonction des territoires, les consoles PlayStation sont sorties à des périodes et mois différents. Difficile donc d'établir un pattern en regardant les dates de sortie de la PS4, des autres consoles Sony. Pour info, la PS2 est sortie en Amérique du Nord en octobre 2000. Mais Sony a plus souvent choisi le mois de novembre pour lancer ses machines. De plus, les sorties de consoles PlayStation n'ont jusqu'à présent pas été mondiales. Il n'est donc pas impossible non plus que la console sorte en octobre sur un territoire mais à une date sur un autre.

SIE va de toute façon finir par devoir annoncer la date de sortie de la PS5, les joueurs seront donc fixés bientôt. Des bruits de couloir de plus en plus nombreux parlent d'un événement prévu pour début juin prochain. Peut-être que le géant de l'électronique profitera de cette occasion pour évoquer la date de sortie de sa console.