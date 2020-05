Gravity Well : Deux anciens d'Infinity Ward et Respawn fondent un studio anti-crunch

D'aucuns diraient que la période n'est pas vraiment propice aux aventures et qu'il est préférable de se montrer prudent par ces temps de crise. Deux vétérans de l'industrie ont jugé que c'était le bon moment pour lancer un nouveau projet.

Drew McCoy et Jon "Slothy" Shiring travaillent ensemble depuis plus de quatorze ans. Ensemble, le producteur et le programmeur ont travaillé sur Call of Duty 4 : Modern Warfare, Modern Warfare 2, les deux Titanfall ou encore Apex Legends. Ensemble, ils ont décidé de pousser plus loin ce roman d'amitié, de se lancer un nouveau défi en ouvrant leur propre structure.

Ils sont donc les heureux fondateurs de Gravity Well, un studio fondé à un moment très particulier et qui, bien que basé à Los Angeles, va demeurer en télétravail pendant un certain temps. Focalisé sur des productions AAA pour le PC et la prochaine génération de consoles, Gravity Well est en phase de recrutement (via son site officiel, notamment), à la recherche les meilleurs talents, pour atteindre un maximum raisonnable de 80 personnes environ.

Et la guideline est claire pour McCoy :

Nous lançons un studio pour choisir comment nous souhaitons faire des jeux. Nous voulons prendre notre temps pour tout, récolter les idées et retours de toute l'équipe. Nous avons bâti ce studio pour durer plusieurs décennies, et cela ne se fait pas si l'on ne place pas l'équipe avant toute chose.



La santé est pour nous une priorité absolue. Cela signifie que nous sommes anti-crunch. Cela signifie une bonne rémunération. Cela signifie que chaque membre de Gravity Well a sa liberté créative, parce que lorsque quelqu'un d'autre prend toutes les décisions, le travail n'est pas amusant, et le produit final n'est pas bon.

Amen. Ne reste plus qu'à voir ce que nous réserve ce nouveau studio à l'avenir.

