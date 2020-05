HORS-JEU : Plume regarde Gangs of London, la série musclée du réalisateur de The Raid

Nouvelle semaine, nouveau Hors-Jeu. À l'image de ce que nous faisions déjà à l'époque de Joypad, Consoles + & co, nous aimons réserver une petite place aux "geekeries", expos, films, séries... l'occasion de lever un peu la tête du jeu.

Tous les lundis à 18h00, la rédaction vous propose une petite capsule hors (enfin, pas toujours) du jeu vidéo. Un moment enregistré durant notre podcast où un voire plusieurs de nos membres partagent un peu plus que de l'amour du pixel.

Au début des années 2010, Plume découvrait un film aux scènes d'action complètement maboules : The Raid. Ayant également consommé la suite sans modération, il décida d'activer la cloche pour tout ce qui se rapporterait à son réalisateur, le gallois Gareth Evans. Celle-ci a tinté il y a quelques semaines.

Et notre amateur de bonne patates dans la bouche et de chevrotines qui chantent a immédiatement réagi et réservé plusieurs de ses soirées pour découvrir et déguster, en V.O. totale, la série dont le cinéaste est le créateur. C'est l'histoire d'une famille à la tête de la pègre londonienne dont un membre est assassiné, ce qui va provoquer un chantier d'une violence extrême. Un pur concentré de tension et d'action sans concessions, que les amateurs devraient apprécier...

Il vous parle de :

