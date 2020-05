Steam : Un programme de fidélité en chantier ?

Après la refonte de l'interface et du système de discussion, Valve aurait dans l'idée d'ajouter un système de fidélité à sa plateforme de jeux PC.

Pour connaitre le futur de Steam, bien souvent SteamDB se positionne en oracle. En effet l'outil d'analyse crée par Pavel Djundik (sans compter le fameux SteamStatus) est une plateforme incroyable pour comprendre et analyser les données transmises (ou non) par Valve.

Ainsi sur son compte Twitter voilà ce que pense avoir trouvé Pavel :

Valve is working on loyalty awards/rewards. It has a point system, and a system to add reactions to user reviews.



Also includes reward items, redeeming points for badge levels, and possiblity game discounts.