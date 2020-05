Guerrilla Collective : Un nouveau festival en ligne se tiendra début juin

L'espace vide laissé par un E3 qui ne reviendra pas avant prochain commence à se voir. Et à se remplir. Outre l'EA Play Live, déjà confirmé, voilà qu'arrive un nouveau challenger dans le jeu des conférences.

Depuis quelques heures, on pouvait découvrir sur les réseaux sociaux que des studios et éditeurs allant de ZA/UM à 11bit postaient ce qui ressemblait aux éléments d'une même image. Le puzzle est désormais complet et l'on découvre qu'il s'agit du logo de Guerrilla Collective, un nouvel événement en ligne qui fera des annonces sur Twitch les 6, 7 et 8 juin prochains à 19h00.

Présenté par Greg Miller (Kinda Funny) et produit par The MIX, cette émission quotidienne étalée sur trois jours, qui s'intègre au Summer of Gaming d'IGN et au Play For All de GameSpot, sera l'occasion d'en découvrir un peu plus sur les jeux de :

11bit Studios

Another Indie

Coffee Stain

Fellow Traveller

Funcom

Good Shepherd

Head Up

Humble Bundle

Larian Studios

Modern Wolf

Paradox Interactive

Raw Fury

Rebellion

Those Awaesome Guys

Thunderful

United Label

Versus Evil

Whitethorn Games

Wings

Ysbryd Games

ZA/UM

Et d'autres noms sont susceptibles de rallier ce collectif sponsorisé par [email protected], Astro Gaming, Razer, Wilmer Sound et Fully Illustrated. N'importe quel studio peut faire sa demande sur le site officiel.

Concernant le programme du 6 juin spécifiquement, on sait qu'après The Guerrilla Collective, à 21h00, se tiendra le PC Gaming Show, puis à 23h30 le Future Games Show de GamesRadar.