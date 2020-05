Civilization VI Pass New Frontier, un Season Pass annoncé avec une tonne de nouveautés

Firaxis et 2K annoncent donc en choeur l'arrivée dès ce mois de mai du Pass New Frontier pour le 4X Civilization VI. Il s'agit d'un ensemble de contenus à venir qui s'étale sur presque 1 an.

Si vous êtes en manque de contenu pour Civilization VI sachez que Firaxis pense à vous et vient de lever le voile sur le Pass New Frontier. Derrière ce nom se cache un Season Pass assez gargantuesque dans lequel on aura droit à des packs de contenus pendant quasiment 1 an.

C'est bien simple avec ce Season Pass c'est la promesse d'avoir un pack de contenu tout les deux mois de mai 2020 à mars 2021. Le Season pass sera accessible dès le 21 mai 2020 pour 39,99 euros.

Voici précisément la liste des contenus à venir avec leurs dates respectives :

Pack 1 : Pack Mayas et Grande Colombie . Deux nouvelles civilisations et dirigeants, un mode de jeu (qui nécessite Gathering Storm), de nouvelles cités-États, de nouvelles ressources et merveilles naturelles. Disponible dès mai 2020.

. Deux nouvelles civilisations et dirigeants, un mode de jeu (qui nécessite Gathering Storm), de nouvelles cités-États, de nouvelles ressources et merveilles naturelles. Pack 2 : Pack Éthiopie . Une nouvelle civilisation et son dirigeant, un nouveau mode de jeu (qui nécessite Gathering Storm ou Rise and Fall) , nouveau quartier et deux bâtiments. Disponible en juillet 2020 .

. Une nouvelle civilisation et son dirigeant, un nouveau mode de jeu (qui nécessite Gathering Storm ou Rise and Fall) , nouveau quartier et deux bâtiments. . Pack 3 : Deux nouvelles civilisations et dirigeants, un mode de jeu (qui nécessite Gathering Storm ou Rise and Fall) , de nouvelles merveilles et une carte inédite. Disponible en septembre 2020 .

. Pack 4 : Une nouvelle civilisation et son dirigeant, un mode de jeu, de nouvelles cités-États et de nombreux personnages illustres. Disponible en novembre 2020.

: Une nouvelle civilisation et son dirigeant, un mode de jeu, de nouvelles cités-États et de nombreux personnages illustres. Pack 5 : Une nouvelle civilisation et deux dirigeants (cela nécessite Rise and Fall), un mode de jeu, un nouveau quartier et deux bâtiments. Disponible en janvier 2021 .

: Une nouvelle civilisation et deux dirigeants (cela nécessite Rise and Fall), un mode de jeu, un nouveau quartier et deux bâtiments. . Pack 6 : Une nouvelle civilisation et son dirigeant, un mode de jeu, de nouvelles merveilles et une carte inédite. Disponible en mars 2021.

Notons quel les personnes qui achètent Civilization VI : Pass New Frontier recevront des bonus exclusifs comme les packs de personnalités pour Theodore Roosevelt et Catherine de Médicis.