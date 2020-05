Sledgehammer Games est sur plusieurs projets malgré le COVID-19

En peu de temps le studio Sledgehammer Games a perdu son visage et ses deux membres fondateurs à savoir Michael Condrey et Glen Schofield. Pour autant le développeur n'est pas mort, loin de là.

Malgré le départ de deux figures emblématiques du studio, Sledgehammer Games a désormais à sa tête Andy Wilson, ancien producteur exécutif de chez Hangar 13.

Nos confrères de chez VentureBeat ont eu l'opportunité de l'interviewer et on apprend quelques éléments intéressants sur leur nouvelle façon de fonctionner :

Sledgehammer Games entre dans une période de croissance via nos deux principaux studios : Foster City en Californie et Melbourne en Australie.



Nous sommes désormais un studio multi-projets et nous cherchons un nombre important de nouveaux membres.



[...] Nous sommes actuellement plus de 200 et nous prévoyons d'ajouter plus de 100 nouvelles personnes au cours de la prochaine année.

Dans le même temps on apprend que le COVID 19 n'empêche pas d'être sur de nombreux fronts en même temps :

C'est en fait assez incroyable de voir la vitesse à laquelle l'équipe a atteint son rythme. Nous voyons même certaines personnes déclarer qu'elles sont plus rapides et plus efficaces, mais cela dépend bien sûr de chaque individu. Nous voyons également la communication changer et nous voyons comment cette situation finira par améliorer et renforcer notre studio à long terme. C'est un nouveau monde étrange, mais aussi longtemps qu'il durera, nous avons l'intention d'y faire face.





Voilà qui est dit. Reste à savoir sur quel type de projet travaille le studio...Et là ce n'est évidemment pas explicité.