Second Extinction : Le FPS multi de l'Inside Xbox annonce sa bêta coopérative sur PC

Si l'Inside Xbox du 7 mai dernier n'aura pas forcément su satisfaire les attentes des joueurs et autres esthètes de ce monde, le rendez-vous aura tout de même permis le lever le voile sur quelques nouvelles licences qui feront (ou pas) l'actualité et le bonheur de la nouvelle génération qui s'annonce toujours pour la fin de l'année 2020.

À voir aussi : Inside Xbox : Des centaines de jeux en développement, 140 studios sur Xbox Series X

Et parmi les nouvelles têtes qui ont profité de cette présentation pour s'officialiser une bonne fois pour toutes, on retrouve notamment le Turok-like coopératif Second Extinction, qui nous propose de reconquérir une Terre de nouveau en proie aux dinosaures, parce qu'il faut bien trouver un caillou céleste à polluer, non mais.

D'abord annoncée sur la plus américaine des consoles, le FPS en équipes de trois sortira également sur ce bon vieux PC, et c'est sur la machine de guerre chère à notre Camille national que le jeu entamera dans un futur plus ou moins proche sa première phase de bêta fermée.

Le site officiel de Second Extinction vient en effet d'ouvrir les inscriptions, et le studio Avalanche compte bien ratisser large, puisque les chasseurs d'espèces plus ou moins éteintes qui s'enrôleront auront tout intérêt à rameuter leurs amis afin de maximiser leurs chances d'être tirés au sort, et de partir fragger du T-Rex sans trop se prendre la tête.

Si les dates de cette première bêta n'ont pas encore été annoncées, les récompenses se dévoilent déjà, et les participants pourront ainsi profiter d'objets ô combien inédits lorsque la version définitive du jeu verra le jour.

Si vous estimez qu'il reste encore des espèces à exterminer, rappelons que Second Extinction est annoncé sur PC, Xbox One et Xbox Series X pour la fin de l'année 2020.