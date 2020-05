Empire of Sin dévoile une nouvelle bande-annonce avec l'arrière grand-mère de Romero

Ce dimanche 10 mai, c'était la fête des mères aux USA et George Romero en a profité pour parler de son arrière grand-mère, Elvira Duarte Morales, qui sera présente dans le jeu de sa femme Brenda, Empire of Sin.

Dans la famille Romero on est très porté sur le jeu vidéo et dans une nouvelle bande annonce d'Empire of Sin, George Romero apparaît pour parler de l'histoire de son arrière grand-mère Elvira Duarte Morales qui était gérante dans les années 20... de 3 maisons closes.

Sachant cela, Brenda Romero (Game Director sur Empire of Sin) a pris la décision d'ajouter ce personnage dans son jeu. Le titre se déroulant lors de la période de la Prohibition cela faisait évidemment sens.

On apprend notamment que la vieille femme possède en jeu la capacité Devil's Breath qui est une drogue nommée scopolamine. Elle permet de prendre le contrôle d'un ennemi pendant trois tours. Comme quoi il ne faut se fier aux apparences...

Empire of Sin est prévu sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch pour cet automne.