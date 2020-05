League of Legends : GamersOrigin perd contre K1CK en quarts des European Masters

La représentante de la ligue polonaise K1CK Neosurf a battu GamersOrigin en demi-finale des European Masters de League of Legends, hier soir, sur le score de 2-1.

Il n'y a désormais plus qu'une représentante de la ligue française encore dans la course pour les European Masters, qui opposent les meilleures équipes des ligues nationales pour terminer le Spring Split. Alors que LDLC OL s'est qualifiée en demi-finale, qu'elle disputera contre l'équipe académie de Rogue, GamersOrigin a perdu son match de quarts de finale. La compétition s'arrête donc ici pour eux, jusqu'au Summer Split de la ligue française qui commencerait le mois prochain.

Hier soir, GO a affronté K1CK Neosurf, l'équipe polonaise ayant pris la deuxième place de l'Ultraliga. K1CK a commencé le match de quarts de finale en remportant la première partie. GamersOrigin a ensuite égalisé, mais les polonais ont remporté la balle de match du best-of-3, avec un Marcin "iBo" Lebuda inarrêtable sur Aatrox et des ultimes bien placés du Bard d'Oskar "Raxxo" Bazydło.

Malgré des prises d'objectifs parfois compliquées, l'équipe polonaise a su faire ses preuves dans les teamfights. Elle avancera en demi-finale contre l'équipe numéro 2 des espagnols, Movistar Riders. Le match promet d'être intéressant, puisque les équipes se sont déjà affrontées dans la phase de groupes. Elles ont fini à égalité et se sont battues une fois sur deux. Avec un format plus long de best-of-3 et les enjeux au plus haut, la meilleure équipe sera couronnée une fois pour toutes demain à 21 heures.

Le match aura lieu après la demi-finale opposant la dernière représentante française, LDLC OL, à AGO Rogue qui est l'autre représentante polonaise. Du côté des deux équipes, même situation : elles ont terminé à égalité dans la phase de groupes et ont remporté toutes les deux un match contre leur adversaire. Cet affrontement promettra donc également un beau spectacle, demain à 18 heures sur O'Gaming.