Inside Xbox : Des centaines de jeux en développement, 140 studios sur Xbox Series X

Durant le Inside Xbox d'hier, une info ne vous aura sans doute pas échappée : celle concernant les centaines de jeux en développement, et plus de 140 studios en charge de créer des jeux vidéo sur la Xbox Series X. Voilà la vérité !

C'est en tout cas, name dropping à l'appui, que Microsoft a introduit la chose. Pas moins de 140 développeurs seraient au travail sur la prochaine console Xbox Series X, ce qui donnerait potentiellement à la clé "des centaines" de nouveaux jeux, dixit le constructeur.

Evidemment, on parle de gros studios, mais également de petits indés qui peuvent créer la surprise, comme on dit parfois dans notre jargon étrange.

Hundreds of titles are already in development for Xbox Series X thanks to our amazing partner community. Stay tuned for more announcements throughout the summer and Xbox 20/20!



