Inside Xbox : The Ascent vous donne votre dose de Cyberpunk en vidéo

De passage dans l'Inside Xbox de ce 7 mai 2020, Deep Silver en a profité pour laisser traîner une bande-annonce survitaminée d'un action-RPG tout à fait approprié à la demande actuelle.

Eh oui, les gens veulent du Cyberpunk. Si, si, j'vous jure, j'ai demandé à tout le monde. Bon, d'accord, je fais de mon cas une généralité. Mais avec un peu de chance, vous prendrez ça comme une info. Que dis-je, MON info.

Bref, nous sommes là pour parler de The Ascent, projet des suédois des Neon Digital qui s'est avancé dans l'Inside Xbox pour évoquer sa sortie sur Xbox Series X. Vous y incarnerez un esclave d'une multinationale du futur qui, après que celle-ci se soit effondrée, se voit forcé de prendre les armes pour se défendre. Et visez-moi cette direction artistique, les rues de la mégalopole que l'on traversera... Ça fait plaisir, comme on dit.

On tirera, on lootera, on personnalisera son avatar avec des augmentations géniales et on pourra se lancer dans l'aventure seul ou avec trois compagnons, en réseau local comme en ligne.

The Ascent est aussi attendu pour cette année sur PC et Xbox One, avec compatibilité Smart Delivery.