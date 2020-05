NieR Replicant ver.1.22474487139... montre ses superbes environnements en images

Au cas où les promesses récentes de Yoko Taro n'aient pas été entendues de tous, la nouvelle version de NieR Replicant fait aujourd'hui la démonstration que, oui, visuellement, il faut s'attendre à un autre niveau.

À voir aussi : Le nouveau NieR Replicant promet bien plus qu'un simple lifting

On peut lui trouver toutes les qualités du monde, NieR n'en était pas pour autant un très joli jeu. Avec NieR Replicant ver.1.22474487139..., justice devrait être rendue à ce titre dont l'histoire et l'atmosphère, savamment entretenue par les compositions extraordinaires de Keiichi Okabe, étaient les plus grandes forces.

Car celui qui s'annonce comme étant plus qu'une simple remasterisation, et va procéder à des modifications bienvenues dans son gameplay, a révélé aujourd'hui des visuels - concept arts et screenshots - alléchants. Ceux-ci, à découvrir dans notre galerie d'images ci-dessous, mettent en scène la plupart des environnements traversés par le héros de cette odyssée bizarre.

Et comment dire... Passer d'un rendu à peine digne d'une PS2 à ça, ça fait un choc. Et donne toujours plus envie d'y retourner. Mais quand ? NieR Replicant ver.1.22474487139... arrive sur PS4, Xbox One et PC à une date qu'il nous tarde de connaître.