Ghostrunner : Découvrez notre gameplay maison 4K Ultra RTX qui découpe

Hier, mercredi 6 mai 2020, débarquait sur Steam la démo d'un jeu d'action pas comme les autres qui a fait naître une certaine hype. Aujourd'hui, jeudi 7 mai, nous proposons à ceux qui n'auraient pas pu y accéder de découvrir Ghostrunner dans les meilleures conditions possibles.

À voir aussi : Ghostrunner : Cyberpunk, Parkour et katanas au programme, avec une démo sur Steam MAINTENANT

Et qui est en parfaite condition, lui aussi, malgré le confinement ? Poufy. Notre Pat le Guen à nous possède aussi un PC de bourgeois avec lequel il aime bien frimer. Et nous offrir ponctuellement des séquences de gameplay avec tous les paramètres à fond.

Étant lui-même un ninja cybernétique qui tranche tout ce qui passe à portée de son sabre et de son masque anti-pollution (et intrusion), il a foncé sur Ghostrunner sans réfléchir, et sans oublier d'appuyer sur la touche d'enregistrement. Voilà donc la démo parcourue en 4K ULTRA et avec le RTX ON, comme on dit.

La configuration du PC en question :

Processeur : i9 9900K

: i9 9900K Carte graphique : RTX 2080 Ti

: RTX 2080 Ti Mémoire : 16 Go de RAM

Ghostrunner est attendu pour cette année sur PC, PS4 et Xbox One.