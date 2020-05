Coronavirus : La Paris Games Week 2020 est annulée !

C'est via un communiqué que le SELL, co-organisateur du salon Paris Games Week, vient d'annoncer l'annulation pure et simple de la Paris Games Week, qui se tient habituellement en octobre Porte de Versailles à Paris.

Voici le communiqué officiel :

Chères joueuses, chers joueurs, C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons pris la difficile décision d'annuler la Paris Games Week, initialement prévue du 23 au 27 octobre 2020 et qui marquait notre 10ème anniversaire.



Le contexte actuel et la nécessaire anticipation des complexités techniques et logistiques d'un événement tel que la Paris Games Week nous contraignent à annuler cette édition.



Cette année devait être particulière, en raison d'une actualité très riche, et d'une édition anniversaire que nous avions hâte de célébrer avec vous.



Nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs de l'industrie pour que cette année 2020 reste l'occasion de continuer à vivre ensemble notre passion et préparons dès à présent la plus belle des éditions pour nos retrouvailles l'année prochaine.