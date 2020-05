Emmaüs associe jeux vidéo et musique pour son événement caritatif Play For Good

L'événement caritatif d'Emmaüs Play For Good commencera à 16 heures aujourd'hui et rassemblera streamers et musiciens sur Twitch sur des sessions de jeu et prestations en live.

Alors que les plateformes de streaming et les jeux vidéo bénéficient de plus de connexions avec le confinement dû au coronavirus, les événements caritatifs de streaming se sont multipliés, non seulement sur le sujet de la pandémie, mais aussi pour d'autres causes.

C'est au tour d'Emmaüs Connect, qui fait partie du Mouvement Emmaüs en se spécialisant sur le numérique, de créer son événement caritatif sur Twitch.

Voici le programme de l'événement, centralisé sur quelques heures de diffusion :

16 heures : début du live sur Play For Good, mix MYD, introduction de l'événement avec LEJ et KPOINT

: début du live sur Play For Good, mix MYD, introduction de l'événement avec LEJ et KPOINT 17 heures : début de diffusion de Doigby sur Call of Duty et Lutti sur "Use your Words"

: début de diffusion de Doigby sur Call of Duty et Lutti sur "Use your Words" Événements divers avec Tryo, Doxx et Myd sur la chaîne de l'événement et d'autres invités sur celles de Doigby et Lutti

19h30 : Fin du live

L'événement pourra donc être suivi sur trois chaînes : Play For Good (ici-même dans le player vidéo), ainsi que celles des streamers Doigby et Lutti. Tous les dons obtenus pendant le live seront reversés à Emmaüs Connect.

Emmaüs Connect est une association à but non-lucratif qui vise à aider les plus fragiles à sortir de l'exclusion numérique par plusieurs actions, comme le diagnostic de compétences numériques, offrir leur accès à prix solidaire et assurer des formations gratuites.

La question de l'accès au numérique en France a pris un nouveau tournant avec la pandémie du coronavirus, qui a creusé les inégalités sur ce sujet.