Inside Xbox : Yakuza 7 sur Xbox Series X à son lancement, dans une version optimisée

Les joueurs japonais peuvent jouer à Yakuza 7 sur leurs PS4 depuis le 16 janvier. De leur côté, les joueurs occidentaux attendent des informations au sujet de la sortie du jeu chez eux. Ces informations viennent d'arriver, d'une manière pour le moins inattendue.

Parmi les annonces surprises du Inside Xbox d'aujourd'hui se trouvait l'annonce de la sortie sur Xbox Series X d'un gros jeu de SEGA. Yakuza : Like a Dragon, jusqu'à présent exclusif à la PS4, sera disponible sur Xbox Series X le jour de la sortie de cette dernière.

En plus de cette version Xbox Series X, Yakuza : Like a Dragon sera également disponible sur Xbox One et compatible Smart Delivery pour ceux qui l'achèteront sur la console actuelle de microsoft. Et comme la fuite d'il y a quelques jours le laissait deviner, le jeu sera également proposé sur Steam, ainsi que sur PC Windows 10.

Contrairement aux Yakuza 0 et Yakuza Kiwami disponible depuis peu sur Xbox One, Yakuza : Like a Dragon aura le droit à une version boîte sur consoles Xbox. Bien évidemment, Yakuza : Like a Dragon sortira également sur PS4 en occident. Si la nouvelle du jour pousse à croire qu'une version PS5 est également prévue, SEGA n'a rien annoncé à ce sujet pour le moment.