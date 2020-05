Microsoft présente dans les détails son Surface Go 2

Microsoft présente sa nouvelle tablette avec au programme peu de changements esthétiques mais une vraie différence en termes de hardware.

Après 2 ans de bons et loyaux services, Microsoft présente la version numéro 2 de son Surface Go. Comme expliqué plus haut il y a peu de changement visuel et extérieur (voir notre galerie). Esthétiquement en tout cas c'est la même chose avec toutefois un écran qui prend un peu plus ses aises puisqu'il mesure 10,5 pouces contre 10 précédemment. Toujours avec une définition de 1920 x 1280 pixels.

On retrouve aussi un unique port USB-C, une caméra de 5 mégapixels à l'avant et de 8 mégapixels à l'arrière. Car oui, le gros changement concerne surtout le processeur. On peut ainsi trouver selon les versions de l'Intel Pentium Gold ou un Intel Core m3 de 8e génération avec selon les dires de Microsoft 64% de performances en plus par rapport à la version 1.

Le modèle d'entrée de gamme propose 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Mais il existe aussi bien entendu un modèle au-dessus avec 8 Go de RAM et 128 Go de SSD. Avec au choix le Pentium Gold ou l'Intel selon la taille... de votre porte-feuille.

Notons que Microsoft va proposer une version Wi-fi et une version en 4G avec une assez grosse différence de tarification.

Enfin l'autonomie de la batterie est aussi revue à la hausse avec 10 heures en utilisation classique. La Surface Go 2 sera accessible le 12 mai à partir de 459 euros pour la version Wi-Fi et de 829 euros pour la version 4G.

Il existe aussi toute une gamme d'accessoires : Clavier, souris et stylet tactile dans 4 coloris (gris, bleu, noir et rouge). Vous pouvez voir tout ceci et précommander dès maintenant sur la page officielle du produit.