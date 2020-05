Nintendo met à jour ses million sellers : Zelda pour la première fois à égalité avec Mario

Les croupiers et les joueurs confinés le savent déjà : en 2020, les cartes semblent définitivement rebattues, et les certitudes d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Du coup, doit-on vraiment s'étonner d'un habile retournement de situation qui vient de s'opérer du côté de Kyoto ? Notre consultant en F1 et accessoirement rédacteur en chef nous signale de la tête que non.

Vous l'avez découvert avec les spectaculaires ventes d'Animal Crossing : New Horizons ce matin : Nintendo marche comme qui dirait sur l'eau en ce moment, et en plus de profiter des nouvelles sorties qui cartonnent en ces temps confinatoires, la politique du constructeur qui parvient à maintenir l'intérêt pour ses jeux sur une longue durée continue de faire ses affaires.

Si le succès presque insolent du dernier Animal Crossing, mais aussi du duo Pokémon Épée/Bouclier attestent de l'excellente santé de ces séries phares, quelques surprises viennent tordre le cou à certaines habitudes ancrées de longue date, comme celle qui veut par exemple qu'un épisode de Super Mario détrône systématiquement celui d'un Legend of Zelda.

Pour la première fois, Link égale l'éternelle mascotte moustachue selon le compteur officiel de Nintendo Japan (clôturé au 31 mars 2020), même si l'on imagine la différence aussi épaisse qu'une feuille de papier à cigarette :

En dépassant la barre symbolique des 10 millions, Super Mario Party devient également l'opus le plus vendu de la série de jeux de plateau, et la performance similaire de Splatoon 2 assure sans mal la pérennité de cette licence relativement jeune dont on risque forcément d'entendre à nouveau parler...

Quelles surprises le futur nous réserve-t-il ? Seul le temps, ou peut-être de sombres prédicateurs barbus nous le diront...