HyperX et DuckyChannel dévoilent un clavier compact mécanique

Les deux constructeurs Kingston (via sa filiale HyperX) et DuckyChannel ont travaillé ensemble pour élaborer l'HyperX x Ducky One 2 Mini, un clavier format... mini, comme son nom l'indique, donc. Présentation.

L'HyperX x Ducky One 2 Mini a pour ambition d'être extrêmement compact en étant notamment 60% plus petit que la version classique, avec un poids de 599 grammes. On notera un gabarit de 302 mm de largeur, 108 mm de profondeur et 40 mm d'épaisseur.

Evidemment étant donné qu'il s'agit d'un clavier pour joueurs, celui-ci est entièrement mécanique avec la présence d'interrupteurs HyperX Red.

Ceux-ci ont pour but d'offrir à l'utilisateur un point d'actionnement plus court, grâce à une action d'interrupteur plus réactive, avec donc une action courte. HyperX annonce la possibilité de résister à 80 millions de frappes. Autant dire que vous avez le temps de voir venir.

Evidemment côté fonctionnalités on se contente du minimum syndical et chaque touche possède entre 1 et 3 fonctionnalités pour réduire au mieux l'encombrement.

L'ensemble est rétro-éclairé et il est possible de configurer le tout (couleurs ou macro) via le logiciel dédié Duck Macro 2.0.

Attention par contre, le clavier est proposé en édition limitée (3700 exemplaires seulement) au prix de 129,99 euros le 12 mai et est disponible sur le site officiel.