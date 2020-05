Prince of Persia Redemption : Une vidéo du jeu annulé de 2011 refait surface

Cette année 2020 n'en finit plus de nous surprendre. Les sables du temps ont été activés ce mercredi 6 mai pour nous ramener en 2012, à une époque où une vidéo plus qu'intéressante a été partagée sur YouTube.

D'habitude si prompt à repérer la moindre fuite, et même dénicher des choses que le commun des mortels ne saurait voir sans un peu de bidouille, l'Internet - et nous avec - a mis huit ans pour découvrir une séquence de gameplay d'un certain Prince of Persia Redemption.

Il s'agirait vraisemblablement de l'épisode développé par Ubisoft Montréal pour la PS3, la Xbox 360 et le PC qui avait été jeté aux oubliettes en 2011. La vidéo en question a été postée le 1er mars 2012 et est passée complètement sous les radars jusqu'à aujourd'hui, allez savoir pourquoi.

Ce qui est sûr, c'est que PositiveLauncher, la chaîne qui a diffusé cet extrait au goût de God of War dans lequel le Prince joue les acrobates dans une cité orientale attaquée par un très gros monstre, a attiré l'attention de quelqu'un qui semble être bien au courant. Rien de moins que Marc-André Belleau, directeur technique pour le studio cité ci-dessus. Dans les commentaires, il interroge sur la provenance, ce qu'on peut voir comme une confirmation qu'il s'agit d'une grosse fuite. Qu'on découvre avec beaucoup de retard, certes, mais une fuite quand même.

Jonathan Cooper, animateur écossais ayant travaillé pour BioWare, Ubi et Naughty Dog, a été interpellé par ce contenu sur Twitter et a donné quelques précisions.

Wow - haven't seen this in ages. Amazing work from animation director Khai Nguyen (For Honor) and team. This target game footage (pre-rendered game pitch) inspired our own pitch for Assassin's Creed 3 as they did such a great job making it look like real gameplay. https://t.co/U9cy7v4fNp - Jonathan Cooper (@GameAnim) May 6, 2020

WOW - cela faisait un moment que je n'avais pas vu ça. Travail incroyable du réalisateur Khai Nguyen (For Honor) et de son équipe. Ce target game footage (un pitch de jeu pré-rendu) a inspiré notre vision d'Assassin's Creed 3 et ils ont fait un boulot incroyable pour cela ressemble à du vrai gameplay. Malheureusement Ubisoft a toujours été plus rapide à annuler les jeux Prince of Persia du fait que Jordan Mechner possède toujours les droits et que cela a un impact sur les bénéfices. J'adorerais qu'il y en ait un autre quand même. J'ai toujours voulu un PoP dans un Iran contemporain.

Il ne s'agit donc pas de gameplay, mais on y croirait. Alors, est-ce un hasard si tout ceci apparaît aujourd'hui ? Jean-Michel Complot y verra peut-être une manoeuvre de la société d'Yves Guillemot, pour tâter l'intérêt autour de la marque avant, peut-être, un retour en forme de ce héros qui a débuté sa carrière avec Jordan Mechner, en 1989. Nous, on dira juste à Jean-Michel de se calmer et d'éviter les antennes 5G.

