Ghostrunner : Cyberpunk, Parkour et katanas au programme, avec une démo sur Steam MAINTENANT

Ayant traîné ses guêtres dans plusieurs salons depuis un moment, le jeu d'action survitaminé imaginé par les polonais de ONE MORE LEVEL se montre aujourd'hui pour nous hyper, avec une surprise en plus.

À voir aussi : TEST de Cloudpunk : La virée Cyberpunk sur un petit nuage ?

Attendu sur PS4, Xbox One et PC (Steam) pour cette année 2020, Ghostrunner pourrait être présenté comme un mélange entre Mirror's Edge, Dishonored et Hotline Miami. Dans ce titre Cyberpunk misant autant sur la plate-forme que l'action intense, vous incarnez un ninja équipé d'une lame qui va tenter d'aller défier le Keymaster et découvrir ce qu'il est advenu de l'humanité.

Tout en vue subjective, il vous demandera énormément de maîtrise pour pouvoir courir sur les murs à toute vitesse, fondre sur vos ennemis et les couper en dés et ne surtout pas vous faire toucher. Car comme dans la série de Dennaton, vous ne frappez qu'un coup, mais mourez aussi à la moindre touchette.

Ce projet auquel s'est greffé 3D Realms et Slipgate Ironworks, qui ont probablement flairé un bon hit à polir, se présente très, très bien et, comme par hasard, son dernier trailer s'accompagne d'une démo disponible immédiatement sur Steam (et jusqu'au 13 mai prochain) !

Et si vous possédez une carte graphique NVIDIA dernier cri, sachez que la technologie RTX est compatible.