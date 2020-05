Inside Xbox du 7 mai 2020 : A quoi faut-il s'attendre sur la Xbox Series X ?

C'est demain jeudi 7 mai à 17h00 super précises que Microsoft présentera du gameplay de jeux, comme il l'a annoncé il y a quelques jours. A travers son émission mensuelle Xbox 20/20, c'est l'exhaustivité qui primera du côté de la firme de Redmond, avec des jeux et du gameplay dévoilés, PLEIN. Du moins, on l'espère tous.

Comme l'avait souligné hier Jerret West, CVP Gaming Marketing chez Xbox, l'émission Inside Xbox de demain jeudi, sera entièrement dédié à du gameplay sur la prochaine Xbox Series X.

Il s'agira là de la toute première étape de leur plan de domination mondiale, baptisé Xbox 20/20, et qui se concentrera donc sur les premières images de gameplay de titres nouvelle génération, non seulement de la part des studios internes à Microsoft, mais également proposées par les différents partenaires du monde entier comme Ubisoft et son nouveau jeu Assassin's Creed Valhalla, récemment annoncé en vidéo.

Mais ce n'est point tout, puisqu'il sera aussi question de donner la parole aux créateurs pour qu'ils "détaillent le type d'expériences qu'ils souhaitent offrir sur Xbox Series X". Et là, on peut s'attendre à des choses inédites, voire totalement folles. D'accord ?

Ce qui sera également abordé : les jeux qui profiteront du Smart Delivery, vous savez cette fonction qui nous permet de jouer à la meilleure version des titres possédés, quelle que soit la génération de votre console.

Du Gameplay et des jeux MS Game Studios en juillet

Ainsi, on nous promet que tous les jeux que l'in verra ce 7 mai "seront optimisés pour la Xbox Series X", à base de résolution 4K et 120 images par seconde, en passant par le DirectStorage, le raytracing DirectX, des temps de chargement ultra-rapides et d'autres choses encore.

Pour les Xbox 20/20 qui suivront, nous assure-t-on, Xbox assure qu'il a un programme "très riche à venir". A commencer par le mois de juillet, moment choisi par la firme pour mettre l'accent sur les jeux développés par les Xbox Game Studios, avec du gameplay en sus et des titres inédits montrés sur Xbox Series X.

Allez, plus que 2 mois de confinement pour en avoir le coeur net. En attendant, rendez-vous demain pour suivre avec nous cet Inside Xbox dédié à la Xbox Series X et du gameplay qui devrait nous faire baver comme des limaces un jour de pluie.

Cheerz !