Xbox Game Pass : Les prochains jeux console et PC s'avancent

Microsoft propose un programme de jeux en illimité par abonnement qui s'enrichit régulièrement, aussi bien sur Xbox One que sur PC. Voilà ce qui vous attend, en arrivées comme en départs, pour les jours à venir.

Même si c'est la star annoncée de ce début de mois pour le Xbox Game Pass, l'aventure d'Arthur Morgan ne sera pas la seule friandise réservée aux abonnés du service pour ce début du mois de mai 2020.

Voilà le programme exact côté Xbox One :

7 mai

14 mai

19 mai

Fractured Minds

Et vous pourrez dire au revoir à GTA V ce 7 mai, comme prévu, ainsi qu'à ces titres le 15 mai :

Et sur PC ? Le même Final Fantasy IX sera accompagné très prochainement d'Endless Legend et Halo 2 sauce Halo : The Master Chief Collection. The Banner Saga et Wolfenstein II feront leur baluchon aux côtés d'Imperator : Rome, Rise of the Tomb Raider, et West of Loathing.

Et qui sait si d'autres annonces n'auront pas lieu durant l'Inside Xbox de ce 7 mai, centré sur les jeux Xbox Series X ? Hein, qui ?

L'abonnement Xbox Game Pass coûte 9,99 euros par mois sur console et PC, 3,99 euros en prix de lancement pour ces derniers. L'offre Ultimate, qui regroupe le Game Pass et l'abonnement Gold (indispensable pour le jeu en ligne) est à 12,99 euros par mois (et 1 euro pour le premier mois).