Cyberpunk 2077 est classé M (Mature) par l'ESRB : Sexe explicite, Gore, Violence...

Le système de classification ESRB qui est l'équivalent américain de notre bon vieux PEGI français vient de classer Cyberpunk 2077 en M comme... Mature (Adulte +).

À voir aussi : Cyberpunk 2077 : CD Projekt RED nous donne rendez-vous le 11 juin

Cyberpunk 2077 est donc classé "Mature" par l'ESRB à savoir 17 et + pour la tranche d'âge aux USA. On apprend du coup, mais évidemment nous étions déjà au courant, que le jeu représente des scènes de violence avec des armes à feu et armes blanches, des cadavres explicitement montrés mais aussi des "scènes de sexe explicites".

Le jeu va même plus loin, puisque les joueurs peuvent lors de la création du personnage choisir les parties intimes et tout est explicitement montré : Seins, fesses et même parties génitales. Il est même possible de choisir la taille de son sexe comme c'était le cas dans Conan Exiles. Reste à voir si cela aura un réel intérêt derrière tout ceci, ou si cela n'a que pour but de créer un buzz et donc de faire parler...

Le RPG franchit donc un cap supplémentaire par rapport à The Witcher 3 et bien entendu, il est inutile de rappeler que vous êtes priés de ne pas laisser les enfants devant ce RPG.

Cyberpunk 2077 sortira sur PC, PS4, STADIA et Xbox One le 17 septembre prochain.