Oculus Quest : Un nouveau modèle en préparation, plus petit, plus léger

Le monde de la technologie voit sans cesse de nouveaux modèles émerger pour remplacer les anciens. La réalité virtuelle est aussi concernée et le casque autonome de Facebook pourrait être amené à évoluer prochainement.

Selon le très sérieux Bloomberg, Facebook travaille sur un successeur à l'Oculus Quest. Celui-ci devrait être plus petit, plus léger d'environ 115 grammes et profiterait d'un taux de rafraîchissement de l'image de 90Hz, là où le modèle actuel tape dans le 60 Hz pour les contenus vidéo et 72 Hz pour les applications VR. Il pourrait avoir, comme le modèle d'origine, quatre caméras extérieures et "six degrés de liberté".

Il serait également question d'améliorer d'autres caractéristiques pour le rendre plus simple à l'usage. L'écart inter-pupillaire pourrait se régler à l'aide d'un interrupteur et de nouveaux controllers permettraient, entre autres, d'apporter un confort supplémentaire et une batterie plus endurante.

Tout ceci est à mettre au conditionnel car les tests et ajustements sont toujours en cours. La commercialisation aussi n'est pas encore sûre. Comme l'explique l'article, la division de Facebook aurait prévu un lancement à la fin de l'année 2020, mais la pandémie de COVID-19 pourrait bien provoquer un report à 2021.

Tout ceci devrait pouvoir se vérifier lors de la conférence Oculus Connect 7, qui sera assurée via l'Internet moderne plus tard cette année.