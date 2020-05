Activision : Deux jeux de licences existantes pour cette année

Même si Activision peut compter sur les performances assez costaudes de Call of Duty : Modern Warfare et Warzone, il n'est pas question de se tourner les pouces en 2020. Durant l'appel aux investisseurs suivant les résultats financiers, on a appris qu'il y aurait du neuf... avec du vieux.

C'est le directeur financier d'Activision Blizzard, Dennis Durkin, qui a fait cette déclaration au sujet du calendrier du groupe pour le reste de l'année 2020, qui offrira notamment aux joueurs des phases de test pour Diablo Immortal et très sûrement la sortie définitive de Crash Bandicoot Mobile :

Concernant la deuxième moitié de l'année, notre planning inclut un nouveau Call of Duty "premium", deux jeux basés sur des licences du catalogue Activision et l'extension Shadowlands pour World of Warcraft.

Deux titres dans des IP connues ? Mais de quoi pourrait-il s'agir ? On sait qu'Activision aime à rappeler son envie de continuer dans la voie des remasterisations - le public ayant été au rendez-vous avec Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy et Crash Team Racing : Nitro Fueled.

La rumeur veut que Crash Bandicoot : La Vengeance de Cortex soit en cours de restauration. Et le skater professionnel Jason Dill a vendu la mèche au sujet d'un nouveau Tony Hawk's Pro Skater qui lui aussi devrait voir le jour cette année. Mais n'est-ce pas également le moment pour Guitar Hero de faire un come ba... Bon OK, j'ai rien dit.

