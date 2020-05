World of Warships va présenter aujourd'hui 6 mai à 18h une parade navale sur Twitch

World of Tanks célèbre le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe avec un nouveau mode PVE et World of Warships quant à lui va littéralement organiser une parade navale en direct sur Twitch.

Au même titre qu'une parade militaire classique les parades navales étaient très en vogue dans les années 40 notamment pour les grandes puissances navales comme le Japon, le Royaume-Unis et les USA.

Tombées un peu par la suite en désuétude, c'est depuis quelques années surtout la Chine et la Russie qui continuent cette tradition maritime. Et histoire de replonger dans l'Histoire (avec un grand H), l'éditeur Wargaming organise ce soir (mercredi 6 mai 2020) sur Twitch à 18h00 une parade navale. Celle-ci sera animée entre autres par l'historien James D. Hornfischer, spécialiste notamment de l'Histoire maritime américaine.

Les influenceurs The Mighty Jingles, Drachinifel et Chieftain de Wargaming seront aussi de la partie pour assurer le show. Le but est de présenter des informations au sujet des navires en parlant de leurs exploits maritimes pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Les joueurs qui assistent à la parade pourront recevoir des récompenses aléatoires sur le thème de l'armistice comme des skins pour leurs navires.