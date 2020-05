Legends of Runeterra : Riot Games revient sur la création des champions du jeu

Riot Games a voulu garder ce qui faisait chaque champion unique sur League of Legends pour les transposer dans Legends of Runeterra, et ça n'a pas toujours été une partie de plaisir.

Dans un article, les développeurs de Riot Games sont revenus sur leur travail pour transposer les champions de League of Legends sur leur jeu de cartes, Legends of Runeterra. L'équipe s'est inspirée de l'histoire et des compétences des personnages pour en choisir une sur laquelle construire leur carte, mais aussi en comprenant ce qui rendait les champions uniques pour les joueurs.

L'équipe a commencé par décrire son processus de création pour Elise. Dans une interview avec notre média, l'art director dévoilait que la région des Îles Obscures avait été la plus difficile à transposer au jeu de cartes.

Cela s'est apparemment aussi confirmé pour Elise dont le concept a été changé en cours de route, jusqu'à son affiliation à la région des Îles Obscures, le personnage étant à l'origine de Noxus. Le designer en chef de Legends of Runeterra, Shaun Rivera, explique :

Nous avions placé Elise dans les Îles obscures, c'est pourquoi nous sommes restés sur notre idée de reine araignée entourée de dizaines de ses petits. Cela dit, nous voulions quand même faire honneur à ceux et celles qui l'aimaient pour son combo cocon-suspension.

Ezreal a aussi donné du fil à retordre aux développeurs. Alors que son concept semblait clair pour le jeu de cartes, les retours des joueurs ont montré qu'il était incohérent et a poussé l'équipe à le repenser. C'est alors qu'en écoutant les retours de la communauté, Riot Games a décidé d'axer son gameplay sur sa capacité du Tir Mystique sur League of Legends, son arme de poke si redoutée dans la Faille.

D'autres détails ont été donnés sur Darius, qui a été centré sur son ultime sanctionnant les joueurs à faibles points de vie, de loin sa capacité la plus parlante pour la communauté. Le champion a aussi inspiré l'équipe pour créer le gain de niveau de champions, une mécanique majeure du jeu de cartes.

Les secrets d'autres créations comme Karma, Teemo, Heimerdinger, Hecarim ou encore Draven ont été détaillés à cette adresse.