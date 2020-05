The Last of Us Part II nous angoisse avec son nouveau trailer

Nous sommes le mercredi 6 mai 2020 et, comme annoncé hier, Naughty Dog a il y a quelques instants offert au monde confiné un nouvel aperçu officiel de son prochain jeu.

À voir aussi : On a joué à The Last of Us Part 2 : Nos impressions entre violence et romance + nouvelles images

Vous êtes passés entre les gouttes de l'énorme fuite dont The Last of Us Part II a été victime il y a quelques jours et votre enthousiasme n'est guère entamé ? Voilà qui ne va pas changer avec la nouvelle vidéo que Naughty Dog vient de mettre en ligne et que vous pouvez découvrir dans notre lecteur ci-dessus.

Pour ce Story Trailer, on a droit à un condensé de ce qu'Ellie va traverser durant cette nouvelle aventure dans laquelle on retrouvera bien évidemment Joel. Ce qu'on peut dire, c'est que cela s'annonce assez riche visuellement et que, non, on ne risque pas de s'amuser beaucoup, les amis !

Bref, l'ambiance a l'air encore une fois bien pesante, et ça s'annonce somptueux. Mais il faudra s'en assurer manette en mains. Bientôt.

The Last of Us Part II est attendu pour le 19 juin prochain sur PS4.