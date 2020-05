The Last of Us Part II : Un nouveau trailer prévu pour demain !

Nous vivons dans un monde merveilleux où l'on annonce... les annonces. Si on vous l'annonce, vous êtes désappointés. Si on ne vous l'annonce pas, vous nous le reprochez. Alors, que fait-on ? Nous aussi, on vous annonce qu'on l'annonce.

Les fuite et toute l'affaire, en cours, qui concerne la façon dont autant de contenu a pu s'échapper de chez Naughty Dog et être partagé en ligne, cela devrait être du passé. Un mauvais rêve qu'il faut oublier pour Neil Druckmann et ses ouailles.

Passé Gold tout récemment, The Last of Us Part II veut qu'on parle de lui pour ce qu'il est : la suite très attendue et vraisemblablement prometteuse d'un jeu qui a marqué la génération précédente. Pour mieux aider à se focaliser à nouveau là-dessus, Sony et Naughty Dog ont donc décidé qu'il fallait occuper nos yeux autrement.

Un nouveau trailer de The Last of Us Part II sera partagé ce mercredi 6 mai 2020 à 16h00 heure de Paris.

Qui sait ce que nous réserve les développeurs avec cette bande-annonce. Doit-on s'attendre à quelques surprises (sans spoil) ?

The Last of Us Part II arrive le 19 juin prochain sur PS4.