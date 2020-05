MicroProse est de retour, trois jeux en développement révélés en vidéos et images

Si les temps sont actuellement compliqués pour notre monde et que la crise économique est en train de mettre à mal nombre d'entreprises, cela n'empêche pas les bonnes nouvelles. Surtout pour les vieux schnocks.

Dans les années 80 et 90, MicroProse, ça voulait dire quelque chose. Globalement, que vous alliez passer des heures et des heures dans les airs, sur la route ou dans l'eau, avec des simulations aux petits oignons, dont les visuels faisaient s'humidifier les pages des magazines spécialisés, ou à gérer, gérer, et encore gérer.

Cet éditeur américain de légende, on lui doit aussi l'édition des premiers volets de séries légendaires telles que Civilization (dont le super spin-off Colonization), Railroad Tycoon, XCOM, ou les Grand Prix que Traz, j'imagine, a supra-saigné...

Décédé en 2003, MicroProse vient d'annoncer ce mardi 5 mai 2020 son retour parmi les vivants. Et pas les mains vides. Direct, comme ça, tac tac, l'éditeur a dévoilé trois projets prévus sur Steam. Comme on ne se refait pas, il s'agira bien évidemment de deux simulations et d'un jeu de stratégie, dont nous vous livrons les titres, les pitches, les bandes-annonces et les premiers visuels dans notre galerie d'images ci-dessous.

Sea Power : Par l'un des créateurs du hit Cold Waters, Sea Power vous met aux commandes des forces de l'OTAN ou du Pacte de Varsovie et de leurs alliés régionaux dans le cadre d'un conflit naval global. Utilisez vos armes de haute technologie pour repousser l'ennemi, qu'il vous harcèle en Boghammar, vous cible avec ses missiles supersoniques longue portée, ou vous traque avec ses sous-marins nucléaires. Saurez-vous cacher vos forces et trouver celles de l'ennemi ? Parviendrez-vous à détruire la flotte de votre adversaire avant qu'il ne riposte ? A vous de prendre les rênes de ce jeu du chat et de la souris en haute mer, où la victoire appartient au camp de la surprise et de l'initiative. Restez attentifs aux règles d'engagement et veillez à ne pas tomber dans le piège de l'escalade à tout prix, tout en accomplissant votre mission avec le plus grand sang froid.

Second Front : Second Front est le jeu tactique sur la Seconde Guerre mondiale que les amateurs du genre ont toujours voulu et n'ont jamais vraiment eu. Doté d'un moteur 3D à part entière et d'une interface utilisateur simple d'accès, le jeu est facile à jouer mais difficile à maîtriser. Pourquoi cela? Parce que Second Front est un projet né de la passion et de l'expérience des développeurs en matière de jeux de plateau tactiques sur table, réalistes et profonds.

Task Force Admiral Vol.1 : American Carrier Battles : Task Force Admiral Vol.1: American Carrier Battles est une aventure d'un nouveau genre, conçue autour du commandement d'une Task Force aéronavale américaine dans la première année de la Guerre du Pacifique. Votre mission est de stopper l'imposante flotte combinée japonaise, ivre de ses victoires et au sommet de son art. Afin d'accomplir vos objectifs, vous disposez de l'arme la plus impressionnante et prometteuse de votre branche : vos porte-avions, votre groupe aérien et les navires qui les accompagnent.

Vous savez tout, sauf les dates, qui n'ont pas encore été données. Reste à voir si d'autres projets suivront. Juste, par pitié, ne retentez pas le football.