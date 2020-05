SteamDolls Order of Chaos se montre en vidéo Metroidvanienne, prévu aussi sur Switch

Le développeur The Shady Gentlemen revient nous faire un petit coucou en nous envoyant par l'internet interposé une vidéo de SteamDolls - Order of Chaos, le Metroidvania-like qui devrait pilaire à un certain TP à la rédaction...

Dans cet univers Steampunk des familles, l'histoire est celle de The Whisper, un anarchiste ultra-violent qui a plus que tout autre envie, celle de renverser le pouvoir en place qui ne lui plaît visiblement pas trop.

Ce projet est en développement sur PC (Steam) et PS4 mais aussi sur Xbox One et Switch en 2021, est donc ce que l'on nomme communément un Metroidvania plutôt torturé, avec au programme beaucoup d'action, de la plate-forme évidemment, mais aussi de l'infiltration, et tout ceci en 2D... Quant au héros du jeu, il aura la doublure voix d'un certain David Hayter, le doubleur attitré de Solid Snake de la série Metal Gear Solid.

Steamdoll - Order of Chaos devrait arriver sur PC Steam, PS4, Xbox One et Switch en 2021.