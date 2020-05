Yakuza 7 apparaît... sur la base de données de Steam, les infos

Les fans de SEGA le savent bien, l'éditeur japonais est de plus en plus présent sur PC, et plus particulièrement sur Steam. Et en plus de ses productions spécifiquement conçues pour le PC, SEGA propose également de plus en plus de ses jeux console japonais sur cette plate-forme. Steam, qui héberge déjà trois épisodes de Yakuza, pourrait bien accueillir prochainement le dernier épisode en date.

Alors que les joueurs occidentaux attendent toujours des nouvelles et la date de sortie de ce côté du monde de Yakuza : Like a Dragon, une récente entrée sur la SteamDB pousse à croire que le RPG du Ryu Ga Gotoku Studio sortira aussi sur PC.

En effet, Yakuza : Like a Dragon (le titre occidental de Ryu Ga Gotoku 7) est récemment apparu dans la base de données de Steam, accompagné de plusieurs images et logos. Sans surprise, SteamDB indique que cette "application" a depuis été "supprimée ou cachée" de Steam.

S'il convient de rappeler que tous les jeux listés dans la base de données de Steam ne sont pas toujours commercialisés, la stratégie actuelle de SEGA vis-à-vis du PC fait que la sortie des aventures de Kasuga Ichiban sur Steam ne paraît pas improbable. Si le jeu est bien prévu sur Steam, la base de donnés de Steam n'indique pas sa date de sortie.

Comme indiqué plus haut, la version PS4 occidentale de Yakuza : Like a Dragon n'a pas encore de date de sortie annoncée. Aux dernières nouvelles, le jeu est prévu pour cette année. Le jeu va-t-il refaire parler de lui cette semaine ? Seul l'avenir nous le dira...

Joueurs PC, seriez-vous intéressés par Yakuza : Like a Dragon ? Un sous-titrage en Français serait-il nécessaire pour que vous donniez sa chance au jeu ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.