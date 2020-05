Quand Nathan Fillion incarne Nathan Drake dans Uncharted 4, la vidéo perturbante

Les fans imaginent l'acteur canadien dans la peau de l'aventurier de Naughty Dog depuis longtemps. Un fan film a même réalisé ce rêve pendant quelques instants. La technologie le permet aussi.

Le Deepfake, c'est c'est méthode basée sur l'intelligence artificielle qui permet de superposer des fichiers vidéo et audio, et donne au final, un remplacement parfois plus vrai que nature des personnes présentes sur un contenu initialement prévu pou tout autre chose. Ce qui inquiète bon nombre d'observateurs, d'ailleurs.

Vous en avez probablement aperçu un paquet, comme celui où Tom Holland et Robert Downey Jr. campent Marty McFly et le Doc dans Retour vers le Futur. Impressionnant. Cette fois, la fusion se fait dans un jeu vidéo.

Un certain Jarkan a publié une cinématique d'Uncharted 4 : A Thief's End sur sa chaîne YouTube dans laquelle le visage de Nathan Fillion apparaît à la place de celui du héros. Si le résultat est assez saisissant visuellement, l'application de la bonne bouille du comédien apprécié pour ses rôles dans Firefly, Castle ou The Rookie n'est pas accompagnée d'une modification de la voix. Si bien qu'on entend toujours Nolan North. Et que c'est très bizarre. Du coup, un autre fan film, peut-être ? Allez, juste pour être sûr.

Uncharted 4 : A Thief's End est disponible sur PS4.